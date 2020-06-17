УЗ відсторонила голову "Київського вагоноремонтного заводу" через порушення
"Укрзалізниця" відсторонила Василя Дутчака від виконання обов’язків голови правління ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод".
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Повідомляється, що під час звіту за результатами роботи у першому кварталі 2020 року керівника підприємства перед наглядовою радою виявлено ряд порушень.
Зокрема, завод перевищив на 7 млн грн планові витрати на закупівлю запчастин для ремонту електропоїздів. При цьому вартість комплектуючих цьогоріч не зростала, а по деяким позиціям навпаки ціни знизилися.
Укрзалізниця звернеться до Державної аудиторської служби для проведення комплексного аудиту цього підрозділу компанії.
Нагадуємо:
Напередодні СБУ повідомляла, що "Укрзалізниця" закупила неякісних запчастин на 100 млн грн, що створювало загрози стабільному функціонуванню залізничних перевезень, на структурних підрозділах УЗ та комерційних структурах тривають обшуки.
У 5 регіонах України повідомлялось про санкціоновані обшуки на структурних підрозділах АТ "Укрзалізниця" та комерційних структурах, виробничих і офісних приміщеннях та місцях проживання фігурантів.
Економічна правда
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