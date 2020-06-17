Агентство Moody's підвищило рейтинги 6 українських банків

Міжнародне рейтингове агентство Moody's підвищило рейтинги та оцінки 6 українських банків - Приватбанку, Ощадбанку, Укрексімбанку, Райффайзен Банку Аваль, Банку "Південний" та Сбербанку.

Про це йдеться у прес-релізі Moody's від 16 червня.

Зазначається, що прогноз за рейтингами по депозитах змінили на "стабільний" із "позитивного".

Зокрема, базову оцінку кредитоспроможності підвищили до "B3" з "Caa1"; рейтинг за депозитами в іноземній валюті до "Caa1" з "Caa2" та рейтинг довгострокових депозитів в національній валюті до "B3" з "Caa1".

Довгострокові рейтинги Ощадбанку наразі мають стабільний прогноз - довгостроковий рейтинг ризику контрагента в іноземній валюті (Long Term Counterparty Risk Rating Fgn Curr) підвищено до рівня "В2", рейтинг ризику контрагента за національною шкалою (National Scale Rating) до рівня "A1.ua".

Нагадаємо:

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service підвищило рейтинг довгострокового емітента та пріоритетних незабезпечених зобов'язань уряду України до рівня "B3" з "Caa1".

Економічна правда