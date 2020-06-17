Шмигаль обговорив з ЄБРР реконструкцію українських доріг

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з керівництвом Європейського банку реконструкції та розвитку інвестиції у будівництво українських доріг.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

За словами віце-президента ЄБРР Алана Пію, фінустанова готова реалізувати разом з Україною низку проектів і вже "готовий рухатись по їх складових". Мова йде про реконструкцію магістралі Київ-Одеса та будівництво об’їзної дороги Львова. Також, за його словами, ЄБРР починає розглядати надання позик українським областям для будівництва доріг регіонального значення, починаючи з Дніпра та Херсона.

Шмигаль зазначив, що Україна шукає варіанти розвитку дорожньої інфраструктури в регіонах і співпраця з ЄБРР є для уряду одним з пріоритетів. "Від пілотного проекту ми будемо готові дуже швидко перейти до фінансування в усіх областях", - наголосив він.

Прем’єр подякував ЄБРР за підтримку та зазначив, що минулого року Україна мала рекордну вибірку коштів ЄБРР – більше 950 млн євро, а обсяги операційних активів зросли майже на 20%. "Ми звичайно ж хочемо і прагнемо досягти річних обсягів інвестицій ЄБРР в Україну на рівні 1 млрд євро", - заявив очільник українського Уряду.

Також сторони обговорили питання розвитку енергетики, покращення корпоративного управління в державних підприємствах і банках, впровадження в Україні стандартів Організації економічного співробітництва та розвитку й інші актуальні питання.

Нагадуємо:

Європейський банк реконструкції та розвитку розглядає можливість надання "Укрзалізниці" 150 мільйонів євро кредиту для екстреної підтримки ліквідності для пом'якшення впливу пандемії коронавірусу.

Економічна правда