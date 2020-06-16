Новини 16 червня: обшуки на "Електроважмаші", прогноз урожаю, інфляція

Про "Електроважмаш". Правоохоронці розслідують кримінальне провадження за фактом розтрати у великих розмірах майна держпідприємства "Завод Електроважмаш", з якого в обхід санкцій поставляли до Брянського машинобудівного заводу (РФ), зараз на харківському заводі тривають обшуки.

Про урожай. Цьогоріч Міністерство економіки очікує урожай зернових у понад 68 мільйонів тонн (у минулому році урожай становив 78 мільйонів).

Про інфляцію. Ситуація з інфляцією в Україні склалася катастрофічна, вважає міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Про експорт. За січень-квітень 2020 року негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 674,5 мільйона доларів, що у 3,1 раза менше, ніж за аналогічний період минулого року

Про гральний бізнес. Законопроєкт 2285-д, який передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор парламент може прийняти в цілому 18 червня. Також Рада може розглянути окремий законопроєкт щодо оподаткування гральних закладів.

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Зеленський і "гравці" зробили свої ставки: яким буде ринок азартних ігор в Україні

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Економічна правда



