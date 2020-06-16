Прем'єр-міністр прогнозує зростання економіки у другому півріччі

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль очікує зростання економічних показників зокрема завдяки програмі стимулювання економіки.
Джерело: Шмигаль в ефірі "Свобода слова"
Деталі: Очільник Кабміну не заперечує, що прогнозується падіння ВВП в поточному році на 4-8%.
"Але вже з другого півріччя передбачається поступове зростання економіки", – сказав Шмигаль.
За словами прем’єра, програма стимулювання економіки першочергово передбачає підтримку малого та середнього бізнесу.
Нагадаємо:
Кабмін прогнозує, що у зв'язку із негативним впливом пандемії коронавірусу ВВП України у 2020 році може впастина 4-8% порівняно з 2019 роком.