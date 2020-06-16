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Прем'єр-міністр прогнозує зростання економіки у другому півріччі

Вівторок, 16 червня 2020, 10:45
 

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль очікує зростання економічних показників зокрема завдяки програмі стимулювання економіки. 

Джерело: Шмигаль в ефірі "Свобода слова" 

Деталі: Очільник Кабміну не заперечує, що прогнозується падіння ВВП в поточному році на 4-8%. 

"Але вже з другого півріччя передбачається поступове зростання економіки", – сказав Шмигаль. 

За словами прем’єра, програма стимулювання економіки першочергово передбачає підтримку малого та середнього бізнесу. 

Нагадаємо: 

Кабмін прогнозує, що у зв'язку із негативним впливом пандемії коронавірусу ВВП України у 2020 році може впастина 4-8% порівняно з 2019 роком.

Українська правда

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економіка коронавірус криза фінансова криза Шмигаль

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