Промисловці та великий бізнес хочуть зустрітися з Зеленським і обговорити антикризові заходи

Промисловці, підприємці та роботодавці України пропонують президенту Володимиру Зеленському зустрітися, щоб ретельно обговорити стан справ в економіці та промисловості, а також погодити план невідкладних антикризових дій.

Про це повідомляє пресслужба Українського союзу промисловців і підприємців

На думку бізнесу, причини кризи криються у відсутності системної промислово-економічної політики.

" У квітні 2020р. падіння промислового виробництва в Україні порівняно з квітнем 2019р. склало 16,2%, у гірничо-металургійному комплексі – близько 30%, машинобудуванні – 19%. У будівництві за січень-квітень поточного року виробництво скоротилося на 8,7% до відповідного періоду попереднього року. Безробіття добігає 12%. Якщо за таких показників не задіяти термінових надзвичайних системних заходів, результати року можуть бути дуже складними", - йдеться у повідомленні.

Бізнес пропонує сформувати державну стратегію економічного, індустріально-інноваційного розвитку та програми підтримки пріоритетних галузей промисловості, включаючи кредитну, податкову, бюджетну сферу. Також зазначається необхідність задіяти механізми сучасного державного протекціонізму.

Звернення підписали, зокрема, голова УСПП Анатолій Кінах, голова ради ФРУ Дмитро Олійник, президент ТПП Геннадій Чижиков, голова Ради підприємців при Кабміні Леонід Козаченко, низка профільних асоціацій, Союз хіміків України, Ліга страхових організацій України, Український кредитно-банківський союз, великі промвиробництва ("Мотор Січ", Крюківський вагонзавод, "АвтоКрАЗ", "Нібулон", "УкрАВТО", "НКМЗ", корпорація "Електрон" та ін.).

Економічна правда