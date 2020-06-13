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Промвиробництво в ЄС досягло найнижчих за останні 25 років показників

Субота, 13 червня 2020, 16:36
 

У квітні 2020 року промислове виробництво в країнах ЄС через карантинні заходи рекордно знизилося та досягло найнижчих за останні 25 років показників.

Про це пише DW з посиланням на дані Євростату.

"У квітні, в порівнянні з попереднім місяцем, промислове виробництво в єврозоні скоротилося на 17,1%, а в Євросоюзі - на 17,3%, без урахування сезонних коливань", - передає видання.

Якщо порівнювати з квітнем 2019 року, то зниження склало 28% по єврозоні і 27,2% по всьому ЄС.

Йдеться про найнижчі показники з середини 1990-х років, зазначає Євростат.

"Наприклад, через фінансову кризу в кінці 2008 та початку 2009 року промислове виробництво в Європі скоротилося на 3-4% у порівнянні з попереднім місяцем", - йдеться в повідомленні.

Найсильніше промисловість скоротилася в Угорщині (мінус 30,5% у порівнянні з березнем) та Люксембурзі (мінус 43,9% в порівнянні з квітнем 2019 року).

Найменші втрати понесли Фінляндія (мінус 2,2% в порівнянні з березнем), Мальта та Ірландія (мінус 3,1% і плюс 5,5% в порівнянні з квітнем 2019 відповідно).

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ЄС виробництво

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