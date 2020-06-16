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ВР заборонила штрафувати за прострочення позик під час карантину

Вівторок, 16 червня 2020, 12:30
 

Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому законопроєкт №3297, яке передбачає заборону вводити штрафні санкції за прострочення банківських і небанківських позик під час карантину.

Документ підтримали 344 депутати.

Законом вносяться доповнення до Господарського кодексу.

Зокрема, у випадку прострочення позичальником у період дії карантину або/та у 30-денний період після дня його завершення виконання грошового зобов’язання за договором, він звільняється від обов’язків сплатити на користь кредитодавця неустойку, штраф, пеню за таке прострочення.

Нагадаємо:

13 травня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №3297 щодо недопущення нарахування санкцій за кредитами на час карантину.

Читайте детальніше: Третій антикризовий пакет: які пільги депутати зберегли для бізнесу до кінця карантину

Економічна правда

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Рада карантин кредити

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