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Рада може призначити міністра екології 18 червня

Вівторок, 16 червня 2020, 09:40
 
Роман Абрамовський

Верховна Рада України може розглянути питання призначення Романа Абрамовського на посаду міністра навколишнього середовища та природних ресурсів.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає "Інтерфакс-Україна".

"У четвер ми плануємо призначити пана Абрамовського на міністра охорони навколишнього середовища", - повідомив Арахамія.

Роман Абрамовський в 2015 році кілька місяців був заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

У 2019 році став заступником міністра енергетики та захисту навколишнього середовища.

Нагадуємо:

27 травня Кабінет міністрів перейменував Міністерство енергетики та захисту довкілля на Міністерство енергетики та постановив утворити Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

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Мінприроди уряд

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