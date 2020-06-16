Рада може призначити міністра екології 18 червня
Верховна Рада України може розглянути питання призначення Романа Абрамовського на посаду міністра навколишнього середовища та природних ресурсів.
Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає "Інтерфакс-Україна".
"У четвер ми плануємо призначити пана Абрамовського на міністра охорони навколишнього середовища", - повідомив Арахамія.
Роман Абрамовський в 2015 році кілька місяців був заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.
У 2019 році став заступником міністра енергетики та захисту навколишнього середовища.
Нагадуємо:
27 травня Кабінет міністрів перейменував Міністерство енергетики та захисту довкілля на Міністерство енергетики та постановив утворити Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.
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