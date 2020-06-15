"Батьківщина" та "За майбутнє" оскаржать у суді членство іноземців у наглядових радах держкомпаній

15 червня до Конституційного Суду надійшло подання 48 народних депутатів (нардепи "Батьківщина" та "За майбутнє"), які оскаржують право іноземців бути членами наглядових рад державних компаній.

Про це повідомляє пресслужба КСУ.

Зокрема серед підписантів: Юлія Тимошенко, Сергій Власенко, Сергій Тарута Ярослав Дубневич, Антон Поляков, Анна Скороход, Антон Яценко.

У поданні депутати відмічають, що Кабмін часто призначає незалежними членами наглядових ради стратегічних державних компаній іноземців, що на думку нардепів призводить до "втрати суверенності в управлінні", "неможливості реалізації власної національної стратегії розвитку", а також ставить під загрозу інформаційну і економічну безпеку країни.

Зокрема у документі згадуються держкомпанії: "Нафтогаз", "Укрзалізниця", "Укрпошта", аеропорт "Бориспіль", "Магістральні газопроводи України" тощо.

Також нардепи вважають, що право іноземців бути у наглядових радах порушує конституційні гарантії участі в управлінні державними справами виключно громадян України як єдиного джерела влади.

"Включення до складу наглядових рад держкорпорацій та монополій...громадян іноземних держав безумовно є загрозою національній безпеці України.

Указане обумовлено тим, що іноземець, зберігає правовий зв'язок зі своєю державою, підкоряється її законам і користується її захистом, що, у свою чергу, перешкоджає притягненню такої особи до відповідальності за шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України", - йдеться у документі.

На думку авторів клопотання, зазначені положення не відповідають ряду статей Основного Закону України.

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Економічна правда