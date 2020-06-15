У Києві закриють Центральний автовокзал і побудують два нових — проєкт Генплану

У проєкті Генерального плану Києва передбачається припинення експлуатації Центрального автовокзалу та будівництво двох нових — у районі жилмасиву "Теремки" (південний і західний напрямки) та в районі Харківської площі (північний, східний і південно-східний напрямки).

Про це повідомили в комунальній організації "Київгенплан".

Крім того, намічено будівництво ще трьох нових автостанцій – "Новобіличі", "Троєщина" та "Лісництво", а також реконструкція двох існуючих автостанцій: "Дарниця" і "Полісся". Водночас передбачається припинення експлуатації Центрального автовокзалу, автостанцій "Поділ", "Південна" та "Дачна".

Таке рішення прийняте для покращення обслуговування пасажирів і перевізників міжміського автобусного сполучення, а також, що дуже важливо в умовах перевантаженого міського трафіку, щоб виключити рух міжміських автобусів вулицями міста.

Матеріали проєкту нового Генплану розміщено для ознайомлення на сайті розробника (КО "Київгенплан") за посиланням.

Нагадуємо:

4 березня завершився аукціон з продажу "Київпассервіс", у складі якого центральний автовокзал Києва та 5 автостанцій міста і 18 області, ціна продажу підприємства становила 230,89 мільйона гривень.