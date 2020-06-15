"Нафтогаз" не зміг оскаржити в суді нараховану Мінекономіки пеню на 163,5 мільйонів

Окружний адмінсуд Києва відхилив позов "Нафтогазу", у якому компанія просила скасувати наказ Мінекономіки щодо нарахування їй 163,5 млн грн пені за несвоєчасну сплату дивідендів за 2018 рік.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на рішення суду від 2 червня.

Зазначається, що підставою для нарахування пені стало те, що частина дивідендів за 2018 рік - 8,17 з 12,25 млрд грн - "Нафтогаз" перерахував до держбюджету після 1 липня, тобто в порушення закону про управління об'єктами держвласності та розпорядження уряду.

Пеню розрахували за 21 день по обліковій ставці НБУ, оскільки останній платіж 8,17 млрд грн було перераховано 22 липня.

Рішення про сплату 12,25 млрд грн дивідендів за 2018 рік регламентовано розпорядженням уряду №461 від 24 квітня. Цим актом кінцевий термін сплати дивідендів зазначений 30 червня 2019 року.

При цьому, "Нафтогаз" поставив під сумнів дату прийняття цього розпорядження.

"У позові НАК "Нафтогаз України" звертав увагу, що вказане розпорядження не було доведено до відома компанії, також не було оприлюднено на офіційному сайті КМУ у встановлений законодавством термін, а опубліковане було тільки в "Урядовому кур'єрі "04.09.2019", - йдеться у матеріалах суду.

Проте суд відхилив цей аргумент, оскільки підконтрольна "Нафтогазу" Федерація роботодавців нафтогазової галузі судилася з Кабміном з приводу цього розпорядження і в якості третьої особи в процеси був залучений і сам "Нафтогаз".

Як заявили в суді, під час цього розгляду усі учасники процесу, у тому числі і "Нафтогаз", не ставили під сумнів дату прийняття розпорядження.

Розпорядження №461, яким в тому числі затверджено розмір дивідендів і термін їх сплати, наразі залишається в силі.

Зазначимо, що 3 липня 2019 року голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що компанія сплатила до держбюджету дивіденди в розмірі 30% чистого прибутку за 2018 рік (4,1 млрд грн), тоді як дія урядової постанови, якою встановлено для "Нафтогазу" 90%-норматив сплати дивідендів (12,25 млрд грн), призупинено судовим рішенням.

Нагадаємо:

У жовтні 2019 року Мінекономіки запропонувало Кабміну "терміново надати Мінекономіки" документи для нарахування НАК "Нафтогаз України" пені за несвоєчасно сплачені дивіденди до держбюджету.

За період з 2 по 22 липня 2019 року НАК "Нафтогаз України" нарахували пеню у розмірі 163,5 мільйонів гривень за невчасну сплату дивідендів до держбюджету.