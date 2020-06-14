Аеропорт Бориспіль змінив схему роботи терміналів: що змінилось

Аеропорт Бориспіль відновив роботу терміналу D на приліт і виліт всіх рейсів з 14 червня.

Про це повідомляє avianews.com з посиланням на прес-службу підприємства.

Видання пише, авіакомпаній SkyUp і Ryanair що обслуговувались у терміналі F будуть переведені в аеровокзальний комплекс D.

Термінал F, який після початку карантину обслуговував всі вильоти, а термінал B - все прильоти, тепер закриті.

Нагадуємо:

Аеропорт "Бориспіль" розпочинає роботу з 15 червня та планує проводити 15 рейсів у день.

У п'ятницю Уряд дозволив відкрити пункти пропуску та контролю в аеропортах України, а також дозволив в’їзд для іноземців з країн, де немає значного поширення COVID-19. Рішення набуде чинності після офіційного оприлюднення.

Європейський союз почне відкривати кордони для іноземців з 1 липня і українці потенційно можуть бути серед тих, для кого знімуть обмеження в першу чергу.

Україна потенційно може увійти до списку, якщо відповідатиме визначеним критеріям. Окрім епідемічної ситуації, при прийнятті рішень про відкриття кордонів для громадян третіх країн будуть враховувати принцип взаємності.

Головними критеріями під час визначення списку країни, громадяни яких зможуть в’їхати в Єврозону, будуть кількість захворювань коронавірусом на 100 тисяч населення, тенденції розвитку епідемії та загальна ситуація з реагуванням країни на COVID-19 (система тестування, моніторингу, відстеження контактів, звітування, лікування).