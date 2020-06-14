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В МЗС Німеччини заявили, що санкції США проти компаній, розцінюють як зазіхання на енергобезпеку ЄС — ЗМІ

Неділя, 14 червня 2020, 13:20
 

Міністерство закордонних справ Німеччини розкритикувало наміри Сполучених Штатів Америки розширити санкції проти спорудження газопроводу "Північний потік-2".

Про це пише тижневик Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, передає DW.

У МЗС називають цей пакет санкцій  "серйозним посяганням на європейську енергетичну безпеку та суверенітет ЄС"

Плани США щодо санкцій проти трубопроводу "Північний потік-2" не схвалюють і чимало членів Бундестагу, додає видання.

"У Берліні побоюються, що під розширення американських санкцій проти цього газопроводу можуть потрапити німецькі енергетичні компанії Eon і Wintershall, а також німецькі дозвільні органи", - йдеться у матеріалі. 

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що у Мінекономіки Німеччини висловили побоювання, що санкції США щодо проєкту "Північний потік-2" можуть бути спрямовані не тільки проти компаній, а й проти німецьких державних органів.

У Конгресі США планують запровадити закон щодо нових санкцій США проти російського проєкту газопроводу "Північний потік – 2", які  будуть націлені на компанії, що надають послуги страхування суден, залучених у його будівництві.

20 травня Суд Європейського Союзу виніс рішення про те, що російський газопровід "Північний потік-2" має діяти відповідно до регулювання ЄС і не має права на виняток.

15 травня Федеральне мережеве агентство Німеччини відхилило заявку компанії-оператора газопроводу "Північний потік-2" на звільнення від регулювання ЄС.

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Північний потік Німеччина США санкції

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