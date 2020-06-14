Агентство Fitch погіршило кредитний рейтинг компанії Ахметова

Рейтингове агентство Fitch погіршило довгостроковий кредитний рейтинг компанії олігарха Ріната Ахметова ДТЕК ВДЕ до "В-" з негативним прогнозом.

Про це повідомляється у прес-релізі.

У компанії повідомляють, що причинами перегляду рейтингу агентство Fitch називає системну кризу і відсутність подальших реформ в енергетиці, нестабільність розрахунків і борги за вироблену зелену електроенергію з боку ДП "Гарантований Покупець", які негативно впливають на фінансовий стан і ліквідність компанії.

Також важливими чинниками називають відсутність прийнятих рішень щодо змін в законодавстві щодо перегляду розмірів зеленого тарифу і загальне погіршення економічної ситуації в Україні на тлі пандемії коронавірусу.

"В аналогічних складних умовах знаходяться всі інвестори ВДЕ. Сьогодні вкрай важливо стабілізувати ситуацію в галузі і знайти взаємоприйнятні компромісні рішення між державою та інвесторами для виходу з кризи ", - зазначив генеральний директор ДТЕК ВДЕ Філіп Лекебуш.

За його словами затягування рішень погіршує ситуацію, вкрай негативно впливає на інвестиційний клімат і може призвести до незворотних наслідків

Нагадуємо:

Кабінет Міністрів України підписав "Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері відновлюваної енергетики".

Десять найбільших інвесторів у відновлювальні джерела енергії заробили за 2019-й рік більше 14 мільярдів гривень. Найбільше заробила компанія "ДТЕК ВДЕ" Ріната Ахметова, яка отримала 4,7 млрд грн та зайняла 25,5% ринку.

Служба безпеки України повідомляє про загрозу енергетичної безпеки країни та дестабілізацію Об’єднаної енергетичної безпеки через неконтрольоване зростання виробників "зеленої" енергетики і недосконалість ціноутворення.

"Зелені" тарифи були введені в Україні в 2009 році, їх особливістю є те, що вони в кілька разів є вищими, ніж звичайні тарифів і зафіксовані в євро.

Введення цих "зелених" тарифів пов'язували з братами Клюєвими, які першими побудували ряд великих сонячних станцій на півдні України.

Всього в Україні "зелені" електростанції (вітрові, сонячні і т.д.) виробляють до 2% електроенергії, яка споживається в країні. Однак "зелена електроенергія" коштує ринку 8% всіх коштів, або близько 10 млрд грн за найвищими в Європі тарифами.

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Як і про що домовляються інвестори відновлюваної енергетики з урядом України