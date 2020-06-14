Середня ціна за імпортований газ впала нижче 100 доларів

Українські підприємства в травні 2020 року імпортували газ за середньою ціною 98,09 доларів за 1 тис. куб. м.

Про це повідомило Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, передає "Інтерфакс".

Таким чином, ціна імпорту газу за минулий місяць на 20% нижче ціни квітня-2020 у доларовому еквіваленті, коли вона склала 122,55 дол, або 3 тис 318,62 грн.

Нагадуємо:

У травні повідомлялось, що спотова ціна на газ в Європі (контракт з поставкою "на наступний день" на голландській TTF) в четвер упала за день на 19% - з $45 до $34 за тисячу кубометрів, ціна "на свердловині" в РФ - приблизно $ 36,8 за тисячу кубів.