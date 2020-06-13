МАУ зупиняє продаж авіаквитків: які рейси відбудуться

Авіакомпанія МАУ призупинила продаж квитків до 1 серпня 2020 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті МАУ.

"Зараз ми, напевно, закриємо всі продажі до, швидше за все, 1 серпня, для того,щоб була можливість призначати лише ті рейси, які пасажир вважатиме реальними для виконання. А визначати ці рейси будемо виходячи з можливостей для туристичних подорожей", - пояснив Дихне на прес-конференції у суботу.

Зараз у розкладі авіакомпанії залишилося три внутрішні напрямки на дати у червні: Київ – Одеса, Київ – Львів та Київ – Херсон.

З міжнародних рейсів з 5 липня можна купити авіаквитки на напрямку Київ – Лондон.

Нагадаємо:

Аеропорт "Бориспіль" розпочинає роботу з 15 червня та планує проводити 15 рейсів у день.

У п'ятницю Уряд дозволив відкрити пункти пропуску та контролю в аеропортах України, а також дозволив в’їзд для іноземців з країн, де немає значного поширення COVID-19. Рішення набуде чинності після офіційного оприлюднення.

Європейський союз почне відкривати кордони для іноземців з 1 липня і українці потенційно можуть бути серед тих, для кого знімуть обмеження в першу чергу.

Україна потенційно може увійти до списку, якщо відповідатиме визначеним критеріям. Окрім епідемічної ситуації, при прийнятті рішень про відкриття кордонів для громадян третіх країн будуть враховувати принцип взаємності.

Головними критеріями під час визначення списку країни, громадяни яких зможуть в’їхати в Єврозону, будуть кількість захворювань коронавірусом на 100 тисяч населення, тенденції розвитку епідемії та загальна ситуація з реагуванням країни на COVID-19 (система тестування, моніторингу, відстеження контактів, звітування, лікування).

Економічна правда