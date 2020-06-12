Пункти пропуску в аеропортах: "Бориспіль" оприлюднив правила перетину кордону

Після того, як уряд дозволив відкрити пункти пропуску та контролю в аеропортах України, міжнародний аеропорт "Бориспіль" оприлюднив правила аеропорту та правила перетину кордону.

Про це повідомляє прес-служба "Борисполя" у Facebook.

"Пасажири мусять бути дуже відповідальними та ще ретельніше, ніж завжди, готуватися до подорожі.

Саме тому закликаємо вас уважно ознайомитись з правилами аеропорту та правилами перетину кордону. І обов’язково, перед тим як купувати квиток та вирушати у подорож, перевірте умови в’їзду до країни прильоту", - йдеться у повідомленні.

"І не менш важливо - з 14 червня 2020 року усіх пасажирів ми чекаємо в терміналі D", - додали в "Борисполі".

Зокрема, перед виїздом до аеропорту радять звернути увагу на самопочуття: якщо є такі симптоми - лихоманка, температура 38°С, кашель, задишка, втрата здатності відчувати запах та смак - відмовитись від подорожі.

Підкреслюється, що вхід до терміналу - лише для пасажирів з посадковим талоном або квитком у медичних масках чи респіраторах. Для осіб, які зустрічають або провожають пасажирів - доступ в термінал обмежений. Виняток - супроводжуючі в особливих обставинах (супроводжуючі дітей, що відлітають без супроводу дорослих, пасажирів з обмеженою рухливістю тощо).

Якщо це передбачено авіакомпанією, перед виїздом до аеропорту радять заповнити інформаційну анкету від авіакомпанії про стан здоров'я.

Також радять перед виїздом до аеропорту забезпечити себе медичними масками або респіраторами (1 маска на 2-3 години подорожі), а також - одноразовими рукавичками та санітайзером (до 100 мл).

Також перед виїздом просять перевіряти наявність усіх документів, а також - умови перетину кордону та перебування в країні прильоту.

Крім цього, радять прибувати в термінал не пізніше ніж за 3 години до запланованого відправлення рейсу.

В аеропорту треба бути готовим, що при вході до терміналу будуть вимірювати температуру. Якщо температура перевищує 38°С або наявні перераховані вище симптоми, можуть відмовити у допуску у термінал або у посадці на літак.

Крім цього, треба дотримуватись обмежувальних знаків, які вказують межі дистанціювання.

При прильоті в аеропорт "Бориспіль" також радять дотримуватись гігієни рук та дистанціювання, забирати багаж і якнайшвидше покидати будівлю терміналу.

А також - по прильоті варто встановити і налаштувати додаток "Дій вдома" - він необхідний та обов'язковий для проходження самоізоляції на території України.

Нагадуємо:

Уряд дозволив відкрити пункти пропуску та контролю в аеропортах України, а також дозволив в’їзд для іноземців з країн, де немає значного поширення COVID-19. Рішення набуде чинності після офіційного оприлюднення.

Європейський союз почне відкривати кордони для іноземців з 1 липня і українці потенційно можуть бути серед тих, для кого знімуть обмеження в першу чергу.

Україна потенційно може увійти до списку, якщо відповідатиме визначеним критеріям. Окрім епідемічної ситуації, при прийнятті рішень про відкриття кордонів для громадян третіх країн будуть враховувати принцип взаємності.

Головними критеріями під час визначення списку країни, громадяни яких зможуть в’їхати в Єврозону, будуть кількість захворювань коронавірусом на 100 тисяч населення, тенденції розвитку епідемії та загальна ситуація з реагуванням країни на COVID-19 (система тестування, моніторингу, відстеження контактів, звітування, лікування).

Економічна правда