Федоров розповів, скільки ФОПів відкрили через портал "Дія" за 3 місяці

За три місяці через портал "Дія" відкрили 16,1 тисяч ФОПів - це практично 45% від усіх ФОП, зареєстрованих за цей час в Україні.

Про це повідомив у Facebook міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Тепер маючи лише 10 хвилин часу та електронний підпис, не виходячи з дому, можна стати підприємцем.

Раніше потрібно було проходити цілий квест: іти до реєстратора, потім у податкову, а після цього знову повертатися до реєстратора, щоб дозаповнити документи", - написав він.

"За минулий тиждень в Україні було зареєстровано більше 5 тисяч ФОП, з них 2,1 - онлайн на порталі Дія. Такі цифри свідчать, що темпи реєстрації фізичних осіб підприємцями повертаються до карантинного рівня.

92% користувачів порталу задоволені послугою. Така цифра не тільки радує, а й надихає на інші цифрові перетворення в країні", - додав міністр.

Федоров анонсував презентацію оновленої послуги з реєстрації ТОВ.

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Економічна правда