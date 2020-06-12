Вартість автогазу вперше за 1,5 роки досягла 50% ціни на А-95

За тиждень 5-12 червня середня ціна автогазу у мережах АЗС зросла на 40 копійок за літр, до 10,97 гривень за літр - уперше з листопада 2018 року середня ціна на автогаз піднялась до позначки 50% від ціни на бензин А-95.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Зазначається, що останній раз таке співвідношення було у кінці листопада 2018 року, після цього протягом 1,5 року ціна на автогаз не перевищувала позначку в 50% від вартості бензину.

"За минулий тиждень (5 червня - 12 червня) середня ціна скрапленого газу в мережах АЗС зросла на 40 копійок за літр (на 3,9%), до 10,97 грн.

Найбільш істотне зростання середньої ціни газу за цей період зафіксовано в Києві і області - на 60 коп/л", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Роздрібні мережі АЗС 10 червня підвищили ціни на автогаз у межах 10-40 копійок за літр, середня ціна по країні зросла на 12 копійок за літр - до 10,79 грн/л.