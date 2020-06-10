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Вартість автогазу в середньому зросла на 12 копійок

Середа, 10 червня 2020, 15:53
 

Роздрібні мережі АЗС 10 червня  підвищили ціни на автогаз у межах 10-40 копійок за літр, середня ціна по країні зросла на 12 копійок за літр - до 10,79 грн/л.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Зокрема, мережа ОККО  у середньому підняла ціни на 22 копійки за літр - до 11,45 гривень за літр.

WOG у середньому підвищила ціни на 17 копійок за літр - до 11,53 грн/л.

Консолідована мережа "Привату" підвищила ціни у середньому на 10 копійок за літр.

Нагадаємо:

За вихідні (5-9 червня) роздрібні мережі АЗС підвищили вартість автогазу у межах 5-45 копійок за літр, середня вартість автогазу по Україні 9 червня - 10,65 гривень за літр.

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АЗС паливо

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Економічна правда
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