ДБР прийшло з обшуками до забудовника Вавриша

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Представники Державного бюро розслідувань обшукали офіс компанії SAGA Development, генеральним директором якої є Андрій Вавриш.

Про це написав сам Вавриш на своїй сторінці в Facebook.

Забудовник прокоментував обшуки в саркастичному тоні.

"Мої працівники спіймали купу інвестнянь від ДБР, що прийшли привітати із новим офісом, провели їм екскурсію, показали підприємство без паперових документів, повністю діджиталізоване, вони були вражені", - пише Вавриш.

Згідно з копією судової постанови про обшук, яку опублікував забудовник, "в ході досудового слідства перевіряються відомості про законність будівництва на земельних ділянках міста Києва".

У документі перераховані 11 побудованих або споруджуваних ЖК під девелопментом SAGA.

Вавриш повідомив, що правоохоронці цікавилися забудовою SAGA Development на землях Національної академії внутрішніх справ. Йдеться про комплекс "O2 Residence" на 22-му кілометрі Бориспільського шосе. За словами девелопера, ДБР розслідує справу за статтею "Зловживання службовим становищем".

Сам Вавриш звинуватив правоохоронні органи в "протидії законній господарській діяльності".

Нагадуємо:

Журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" повідомили, що на 30 гектарах землі Національної академії внутрішніх справ зводиться житловий комплекс "O2 Residence".

Академія підписала договір на будівництво з компанією "Резон".

Серед власників "Резона" – компанія "Еверест" юриста і партнера Вавриша Дмитра Овсія і фірма "Ельбрус", якою керує водій ексголови Офісу президента Андрія Богдана Кирило Скурський.

Девелопером проекту виступає компанія "Сага Девелопмент" Андрія Вавриша.

Журналісти стверджують, що договір МВС із забудовником "має сумнівну юридичну силу".

Економічна правда