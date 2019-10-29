Компанія водія Богдана і Вавриш будуватимуть новий ЖК на землі МВС — Bihus.info

Компанії з орбіти керівника президентського офісу Андрія Богдана і забудовника Андрія Вавриша зводять житловий комплекс на майже 30 гектарах рекреаційної землі Національної академії внутрішніх справ.

Про це йдеться в сюжеті телепрограми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Договір на будівництво Національна академія, яка і є користувачем двох ділянок на 22 кілометрі Харківського шосе в Києві, підписала з компанією "Резон" влітку 2017 року. Майбутній житловий комплекс має назву "O2 Residence" і складатиметься з 12 будинків, магазинів, школи, будинків відпочинку, СПА.

"Резон" має трьох власників. Перша - Ольга Клецко. Жінка раніше вже була залучена до низки попередніх забудов компанії Вавриша. Другий власник "Резону" - компанія "Еверест", керівником якої є Дмитро Овсій - юрист та партнер Вавриша. Третім бенефіціаром "Резону" є фірма "Ельбрус", керує якою Кирило Скурський.

Мікроавтобус, записаний на нього, журналісти неодноразово фіксували у супроводі автомобілів Андрія Богдана. Девелопером проекту виступає компанія "Сага Девелопмент" самого Вавриша.

Дві ділянки - 23 і 6 гектарів - у користування тоді ще Інституту внутрішніх справ місто передало у 1997 році. Обидві передавалися для рекреації, а конкретно - для оздоровлення курсантів. У 2013 році більшу ділянку - 23 гектари - офіційно перереєстрували, вона отримала кадастровий номер і відповідне цільове призначення - знову ж таке, рекреаційне. Будівництво житлових будинків на землях рекреації заборонене. Меншу ділянку - понад 6 гектарів - перереєстрували аж у 2017 році, напередодні підписання договору з "Резоном".

"Ділянка, яка також раніше надавалася для рекреації, отримала вже інше цільове призначення - для розміщення та дислокації військ Національної гвардії. На такій землі будівництво вже дозволене. Тут, наприклад, можна зводити житло для військовослужбовців. Але в урядовій постанові, що стосується земель оборони, викладений чіткий порядок такого будівництва. Академія МВС не може бути його замовником, відтак договір, підписаний із забудовником, має сумнівну юридичну силу", - йдеться в сюжеті.

Зазначається, що містобудівні умови і обмеження - документ, який по суті дає старт кожній новій забудові - Академія МВС отримала від КМДА влітку 2015 року. Саме в той час їх підготовкою займалася служба містобудівного кадастру, очолювана на той момент Вавришем.

"Найімовірніше, він вже тоді готував майбутню забудову для своєї компанії", - йдеться у розслідуванні.

Нагадуємо:

У липні мер Києва Віталій Кличко заявляв, що Богдан намагався підпорядкувати його "своїм людям" – гендиректору компанії "SAGA Development" Андрію Вавришу, або гендиректору холдингу "1+1 Media" Олександру Ткаченку.

Вавриш один з найбільших забудовників в столиці, засновник і керівник компанії "Сага Девелопмент".

У серпні Богдан і "куратор від Зеленського" Вавриш провели три дні і День Незалежності зокрема у Франції, на весіллі "смотрящего" за Мін'юстом Андрія Довбенко і Анни Огренчук.