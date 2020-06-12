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Відкриття кінотеатрів в Україні: нардеп назвав дату

П'ятниця, 12 червня 2020, 09:45
 

Кінотеатри можуть поновити роботу після карантинного простою вже 2 липня.

Про це повідомив голова підкомітету у сфері кінематографу та реклами комітету Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики Павло Сушко у Telegram.

За його словами, умови відкриття кінотеатрів обговорювали на зустрічі з міністром охорони здоров’я Максимом Степановим, новим міністром культури та інформаційної політики Олександром Ткаченком та представниками кінотеатрів.

Як повідомив Сушко, Кабмін готовий був дозволити працювати кінотеатрам вже з 10 червня, але через брак нових стрічок вони не були готові відкритися.

Тож, попередньо визначили, що кінотеатри зустрічатимуть глядачів з 2 липня.

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Українська правда

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карантин коронавірус уряд кіно бізнес

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