Нацбанк зміцнив курс гривні до долара та євро
Четвер, 11 червня 2020, 20:21
Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійку, встановивши його на 12 червня на рівні 25,59.
Про це йдеться у даних НБУ.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,17 гривні (на 11 червня - 30,28 гривні).
Нагадуємо:
11 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,66 - 26,69 гривні за долар.
11 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,57 - 26,60 гривні за долар.
Економічна правда
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