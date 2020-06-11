Нацбанк зміцнив курс гривні до долара та євро

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійку, встановивши його на 12 червня на рівні 25,59.

Про це йдеться у даних НБУ.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,17 гривні (на 11 червня - 30,28 гривні).

Нагадуємо:

11 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,66 - 26,69 гривні за долар.

11 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,57 - 26,60 гривні за долар.

Економічна правда