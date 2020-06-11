Всі розділи
Укр / Рус

Нацбанк зміцнив курс гривні до долара та євро

Четвер, 11 червня 2020, 20:21
 

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійку, встановивши його на 12 червня на рівні 25,59.

Про це йдеться у даних НБУ.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,17 гривні (на 11 червня - 30,28 гривні).

Нагадуємо:

11 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,66 - 26,69 гривні за долар.

11 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,57 - 26,60 гривні за долар.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники 11 червня 2020, 13:48
Курс валют на 11 червня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки 11 червня 2020, 11:05
НБУ послабив курс гривні до євро на 20 копійок 10 червня 2020, 19:18
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!