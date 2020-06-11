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Курс валют на 11 червня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

Четвер, 11 червня 2020, 11:05
 

11 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,57 - 26,60 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,60 - 26,62 гривні;

Євро – 30,22 - 30,24 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,48 – 26,70 гривні. Євро купують по 29,70 гривні, продають по 30,22 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,55 - 26,64 гривні, євро - 29,86 - 29,98 гривні.

Нагадаємо:

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 11 червня на рівні 26,63.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,28 гривні (на 10 червня - 30,08 гривні).

Економічна правда

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