Гривня послабла на закритті міжбанку
Четвер, 11 червня 2020, 17:08
11 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,66 - 26,69 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,66 - 26,69 гривні;
Євро – 30,31 - 30,34 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,51 – 26,72 гривні. Євро купують по 29,75 гривні, продають по 30,23 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 26,62 - 26,85 гривні, євро - 29,93 - 30,05 гривні.
Нагадуємо:
11 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,57 - 26,60 гривні за долар.
Економічна правда
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