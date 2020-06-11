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Гривня послабла на закритті міжбанку

Четвер, 11 червня 2020, 17:08
 

11 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,66 - 26,69 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,66 - 26,69 гривні;

Євро – 30,31 - 30,34 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,51 – 26,72 гривні. Євро купують по 29,75 гривні, продають по 30,23 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,62 - 26,85 гривні, євро - 29,93 - 30,05 гривні.

Нагадуємо:

11 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,57 - 26,60 гривні за долар.

Економічна правда

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