За 5 місяців 2020 року "Нафтогаз" сплатив до держбюджету 31 мільярд податків
Група "Нафтогаз" за 5 місяців 2020 року сплатила до державного бюджету 31 млрд грн податків і зборів - це 11% доходів держбюджету за вказаний період.
Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу" у Facebook.
"Багато це чи мало? Для порівняння: на ремонти і будівництво доріг державного значення влада планує спрямувати цьогоріч 31,5 млрд грн. - майже таку саму суму.
Група є найбільшим платником податків в Україні. За результатами 2019 року фактичний сукупний розмір податкових та дивідендних платежів групи до бюджетів усіх рівнів склав 120,9 млрд грн", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
Кабінет міністрів затвердив розподіл чистого прибутку НАК "Нафтогаз", відповідно до якого на виплату дивідендів за підсумками 2019 року направили 48,1 млрд грн (95%) прибутку.
Економічна правда
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