За 5 місяців 2020 року "Нафтогаз" сплатив до держбюджету 31 мільярд податків

Група "Нафтогаз" за 5 місяців 2020 року сплатила до державного бюджету 31 млрд грн податків і зборів - це 11% доходів держбюджету за вказаний період.

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу" у Facebook.

"Багато це чи мало? Для порівняння: на ремонти і будівництво доріг державного значення влада планує спрямувати цьогоріч 31,5 млрд грн. - майже таку саму суму.

Група є найбільшим платником податків в Україні. За результатами 2019 року фактичний сукупний розмір податкових та дивідендних платежів групи до бюджетів усіх рівнів склав 120,9 млрд грн", - йдеться у повідомленні.