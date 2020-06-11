Для населення тарифи на тепло та гарячу воду зменшаться – Мінрегіон

Кабмін прийняв постанову, якою зобов'язав підприємства теплопостачання знизити у діючих тарифах витрати на придбання природного газу.

Постанову ухвалили на засіданні уряду 10 червня, передає прес-служба Мінрегіону.

"Тарифна політика в ЖКГ безпосередньо залежить від цінової політики в паливно-енергетичному комплексі. В умовах функціонування ринку природного газу його вартість для підприємств теплопостачання змінюється щомісяця. У минулому опалювальному сезоні ціна природного газу коливалася від 2897 до 4899 гривень за тисячу кубометрів.

"Оскільки ціна природного газу у кожному з місяців опалювального сезону 2020-2021 рр. буде змінюватися згідно ринку, тарифи необхідно переглянути до початку опалювального сезону, адже важливо визначити розмір витрат на придбання природного газу, оскільки він складає 80-85% в структурі тарифу.

Для населення тарифи на тепло та гарячу воду зменшаться", - заявила заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцянівська.

У відомстві додали, що зміни, які запропоновані постановою КМУ, дозволяють підприємствам ТКЕ планувати витрати на придбання природного газу (з метою включення їх до складу тарифів) на рівні середньої ціни природного газу, що склалася за минулий опалювальний сезон.

Також для більшості підприємств ТКЕ з’являється можливість зменшити тарифи на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та гарячої води, оскільки такі тарифи включали раніше витрати на придбання природного газу вищі від середньої ціни газу минулого опалювального сезону.

Нагадаємо:

Нацкомісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) на засіданні в середу внесла зміни до низки регуляторних актів, спростивши процедуру зміни постачальника газу для населення з 1 липня 2020 року.

Відкриття ринку природного газу для побутових споживачів було заплановане на 1 травня 2020 року, але у зв'язку з впровадженням карантину через поширення коронавірусу терміни перенесли на 1 липня.

З 1 липня 2020 року в Україні буде відкрито ринок газу відповідно до Постанови Кабінету міністрів №303 від 24 квітня 2020 року.

Клієнт зможе обирати постачальника газу і змінювати його хоч кожного місяця.

В результаті проведеного у країні анбандлінгу, на ринку відбулось розділення: є компанії, які займаються доставкою газу і відповідають за труби, а є компанії, які газ продають і відповідають за його постачання клієнтові.

Економічна правда