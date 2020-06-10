Нацкомісія з тарифів спростила процедуру зміни постачальника газу для населення

Нацкомісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) на засіданні в середу внесла зміни до низки регуляторних актів, спростивши процедуру зміни постачальника газу для населення з 1 липня 2020 року.

Про це повідомив у Facebook голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

"Регулятор оновив правила постачання газу, щоб з 1 липня спростити процедуру зміни постачальника газу для побутових споживачів.

Це сміливий, але необхідний крок для запуску роздрібного ринку газу. І я вдячний, що попри коронавірусну пандемію, регулятор продовжує реформувати український ринок газу і змінив правила, щоб нарешті дати свободу вибору кожному українцю", - написав він.

За його словами, за новими правилами змінити постачальника можна буде "хоч за три дні".

"З липня споживач газу зможе змінювати постачальника буквально в один клік: потрібно відправити новому постачальнику заяву-приєднання. Все інше за вас зробить новий постачальник за допомогою сучасних інформаційних технологій. Саме для цього регулятор дає час до 1 липня - щоб оператор ГТС налаштував роботу своєї інформаційної платформи", - пояснив Коболєв. При цьому борг перед попереднім постачальником не має заважати переходу до нового.

Нагадаємо:

Відкриття ринку природного газу для побутових споживачів було заплановане на 1 травня 2020 року, але у зв'язку з впровадженням карантину через поширення коронавірусу терміни перенесли на 1 липня.

З 1 липня 2020 року в Україні буде відкрито ринок газу відповідно до Постанови Кабінету міністрів №303 від 24 квітня 2020 року.

Клієнт зможе обирати постачальника газу і змінювати його хоч кожного місяця.

В результаті проведеного у країні анбандлінгу, на ринку відбулось розділення: є компанії, які займаються доставкою газу і відповідають за труби, а є компанії, які газ продають і відповідають за його постачання клієнтові.

Економічна правда