НБУ послабив курс гривні до євро на 20 копійок

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 11 червня на рівні 26,63.

Про це йдеться у даних НБУ.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,28 гривні (на 10 червня - 30,08 гривні).

Нагадуємо:

10 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,57 - 26,60 гривні за долар. (Євро 30,20 - 30,23)

10 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,64 - 26,66 гривні за долар.

Економічна правда