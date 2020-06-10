НБУ послабив курс гривні до євро на 20 копійок
Середа, 10 червня 2020, 19:18
Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 11 червня на рівні 26,63.
Про це йдеться у даних НБУ.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,28 гривні (на 10 червня - 30,08 гривні).
Нагадуємо:
10 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,57 - 26,60 гривні за долар. (Євро 30,20 - 30,23)
10 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,64 - 26,66 гривні за долар.
Економічна правда
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