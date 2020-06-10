Гривня на закритті міжбанку зміцнилась

10 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,57 - 26,60 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,57 - 26,60 гривні;

Євро – 30,20 - 30,23 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,52 – 26,74 гривні. Євро купують по 29,75 гривні, продають по 30,25 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,55 - 26,68 гривні, євро - 29,86 - 29,99 гривні.

Нагадаємо:

Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 10 червня на рівні 26,64, а також зміцнив курс до євро.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,08 гривні (на 9 червня - 30,15 гривні).

10 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,64 - 26,66 гривні за долар.

Економічна правда