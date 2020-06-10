У "Приват24" додали функціонал оплати штрафів за порушення ПДР

Приватбанк додав у додаток "Приват24" новий функціонал пошуку і оплати штрафів за порушення правил дорожнього руху - у тому числі оформлених системою відеофіксації порушень, яка працює в Україні з 1 червня.

Про це повідомляє прес-служба банку.

"Штрафний" сервіс доступний всім клієнтам банку в новій веб версії Приват24 https://next.privat24.ua та мобільному банку Privat24 для Android і iOs.

Для отримання інформації про неоплачені штрафи потрібно перейти в розділ "Платежі" - "Штрафи за порушення ПДР". У мобільній версії для iOS штрафи можна знайти в розділі "Платежі" через пошук одержувача "Штрафи за порушення ПДР", - пояснили у банку

Зазначається, що "Приват24" автоматично "підтягне" інформацію з бази даних МВС за номером ІПН клієнта банку. Також отримати інформацію про неоплачені штрафи можна за номером постанови про накладення штрафу.

Сплатити штраф в один клік можна за допомогою будь-якої карти, прив'язаної до "Приват24".

Нагадаємо:

З 1 червня розпочала роботу система автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху - на перших етапах фіксуватиметься тільки перевищення встановленої швидкості руху.

Економічна правда