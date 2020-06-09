За вихідні автогаз у роздріб подорожчав ще на 10 копійок за літр

За вихідні (5-9 червня) роздрібні мережі АЗС підвищили вартість автогазу у межах 5-45 копійок за літр, середня вартість автогазу по Україні 9 червня - 10,65 гривень за літр.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Зокрема, мережа ОККО у середньому підвищила ціни на 15 копійок за літр - до 11,22 грн/л, а консолідована мережа "Привату" підвищила вартість на 20 копійок за літр лише у Вінницькій та Волинській областях.

Нагадаємо:

За тижден 29 травня - 5 червня середня ціна на автогаз у мережах АЗС підвищилась на 35 копійок за літр (на 3,4%) - до 10,56 гривень за літр.