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За вихідні автогаз у роздріб подорожчав ще на 10 копійок за літр

Вівторок, 9 червня 2020, 13:53
 

За вихідні (5-9 червня) роздрібні мережі АЗС підвищили вартість автогазу у межах 5-45 копійок за літр, середня вартість автогазу по Україні 9 червня - 10,65 гривень за літр.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Зокрема, мережа ОККО у середньому підвищила ціни на 15 копійок за літр - до 11,22 грн/л, а консолідована мережа "Привату" підвищила вартість на 20 копійок за літр лише у Вінницькій та Волинській областях.

Нагадаємо:

За тижден 29 травня - 5 червня середня ціна на автогаз у мережах АЗС підвищилась на 35 копійок за літр (на 3,4%) - до 10,56 гривень за літр.

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АЗС паливо

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Економічна правда
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