Мінфін: Програма з МВФ дозволить додатково отримати майже 3 мільярди доларів

Наявність програми stand-by з МВФ дозволить Україні додатково отримувати фінансування від інших партнерів на майже 3 млрд доларів.

Про це в колонці для ЕП написав міністр фінансів Сергій Марченко.

"Наявність цієї програми відкриває державі можливості отримувати фінансування від інших партнерів. Зокрема, від Світового банку за формулою 700 млн доларів + 300 млн доларів, макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 1,7 млрд євро = 500 млн євро + 1,2 млрд євро.

Загалом співпрацю з МВФ варто розглядати як елемент довіри і позитивних очікувань щодо майбутньої виваженої економічної політики", - зазначив міністр.

Нагадаємо:

Рада директорів МВФ затвердила програму співпраці з Україною на 5 мільярдів доларів. Програма розрахована на 18 місяців.

Рекомендуємо почитати: Інсайди програми з МВФ: що отримає Україна

Бюджет, тарифи, зменшення кількості ФОПів: що передбачає новий меморандум з МВФ

Економічна правда