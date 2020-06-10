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Мінфін: Програма з МВФ дозволить додатково отримати майже 3 мільярди доларів

Середа, 10 червня 2020, 12:12
 

Наявність програми stand-by з МВФ дозволить Україні додатково отримувати фінансування від інших партнерів на майже 3 млрд доларів.

Про це в колонці для ЕП написав міністр фінансів Сергій Марченко.

"Наявність цієї програми відкриває державі можливості отримувати фінансування від інших партнерів. Зокрема, від Світового банку за формулою 700 млн доларів + 300 млн доларів, макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 1,7 млрд євро = 500 млн євро + 1,2 млрд євро.

Загалом співпрацю з МВФ варто розглядати як елемент довіри і позитивних очікувань щодо майбутньої виваженої економічної політики", - зазначив міністр.

Нагадаємо:

Рада директорів МВФ затвердила програму співпраці з Україною на 5 мільярдів доларів. Програма розрахована на 18 місяців.

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Економічна правда

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