Мінфін: Програма з МВФ дозволить додатково отримати майже 3 мільярди доларів
Наявність програми stand-by з МВФ дозволить Україні додатково отримувати фінансування від інших партнерів на майже 3 млрд доларів.
Про це в колонці для ЕП написав міністр фінансів Сергій Марченко.
"Наявність цієї програми відкриває державі можливості отримувати фінансування від інших партнерів. Зокрема, від Світового банку за формулою 700 млн доларів + 300 млн доларів, макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 1,7 млрд євро = 500 млн євро + 1,2 млрд євро.
Загалом співпрацю з МВФ варто розглядати як елемент довіри і позитивних очікувань щодо майбутньої виваженої економічної політики", - зазначив міністр.
Нагадаємо:
Рада директорів МВФ затвердила програму співпраці з Україною на 5 мільярдів доларів. Програма розрахована на 18 місяців.
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Економічна правда
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