Китай призупиняє імпорт агропродукції з США

Уряд Китаю дав вказівку великим державним компаніям призупинити закупівлі сільгосппродукції з США, зокрема соєвих бобів і свинини.

Про це повідомляє Agroportal

Як зазначається, таке рішення зумовлене погіршенням політичних відносин між країнами через позицію США щодо ситуації навколо Гонконгу.

Також повідомляється, що китайські імпортери вже скасували закупівлю кількох партій свинини з США.

Крім того, влада КНР заявила про можливе розширення списку американської продукції, щодо якої діятимуть обмеження імпорту, в разі якщо США не змінять свою політику в даному питанні.

Нагадуємо:

Напередодні Міністерство торгівлі США оголосило про обмеження, згідно з якими іноземні виробники напівпровідників, що використовують американське ПО і технології, повинні отримувати ліцензію для поставки своєї продукції Huawei. У китайській компанії вважають санкції дискримінаційними, та шукають рішення.