Ціна на нафту Brent знову піднімалась до 38 доларів за барель

На тлі зниження кількості бурових установок та новин про те, що зустріч ОПЕК+ може пройти 4 червня ціна на на нафту Brent підскочила до 38 доларів за барель.

Про це свідчать дані торгів.

Зокрема, серпневі ф'ючерси на Brent подорожчали на 0,63% до 38,08 доларів за барель.

Липневі ф'ючерси на WTI подешевшали на 0,45% до 35,33 доларів за барель.

Станом 16:41 за Києвом серпневі ф'ючерси на Brent торгуються по 37,51 долара за барель, липневі ф'ючерси на WTI - по 34,59 долара за барель.

Нагадаємо:

Ціна нафти марки Brent під час торгів у неділю піднімалася у моменті до 38,17 доларів за барель, вперше з початку березня.

Економічна правда