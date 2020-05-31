Нафта марки Brent вперше з початку березня коштувала більше 38 доларів
Неділя, 31 травня 2020, 12:17
Ціна нафти марки Brent під час торгів піднімалася у моменті до 38,17 доларів за барель, вперше з початку березня.
Про це свідчать дані торгів.
П'ятничні торги на біржі для нафти марки Brent закінчилися ціною 37,73 дол за барель.
Нагадуємо:
Раніше, на тлі росту напруження у відносинах між США та Китаєм ціни на нафту знизились на 0,86-0,88 долара.
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