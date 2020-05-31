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Нафта марки Brent вперше з початку березня коштувала більше 38 доларів

Неділя, 31 травня 2020, 12:17
 

Ціна нафти марки Brent під час торгів піднімалася у моменті до 38,17 доларів за барель, вперше з початку березня.

Про це свідчать дані торгів.

П'ятничні торги на біржі для нафти марки Brent закінчилися ціною 37,73 дол за барель.

Нагадуємо:

Раніше, на тлі росту напруження у відносинах між США та Китаєм ціни на нафту знизились на 0,86-0,88 долара.

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