"Укрзалізниця" почала продавати квитки на плацкарти 

"Укрзалізниця" почала продаж квитків на плацкартні вагони поїздів далекого сполучення з 1 червня 2020 року. Продаватиметься 50% місць.

Про це повідомив в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик.

"Ми пішли назустріч пасажирам, розуміючи, що не кожен може дозволити собі оплатити поїздку у вагоні купе чи СВ. У продажу будуть наявні квитки на два місця в плацкарті з чотирьох зліва та на одне бокове місце", — додав він.

Зокрема, відкрито продаж квитків у 20 плацкартних вагонах у складі поїздів №98/97 сполученням Київ — Ковель (10 вагонів); №125/126 Київ — Костянтинівка (3 вагони), №10/9 Київ — Маріуполь (1 вагон), №102/101 Київ — Херсон (6 вагонів).

Юрик нагадав, що в купейних вагонах також реалізовується 50% місць, а також повідомив, що у разі подорожі сім’єю в поїзді є можливість звернутись до провідника з проханням розміщення в одному купе, адже члени сім’ї знаходяться в постійному контакті.

Нагадуємо:

З 1 червня Укрзалізниця відновила залізничні пасажирські перевезення Україною - перший поїзд відправився зі станції "Київ-Пасажирський" до Костянтинівки.