Приватбанк знизив ставки за кредитами для 60 тисяч компаній і підприємців

Приватбанк оголосив про автоматичне зниження ставок за діючими програмами фінансування малого бізнесу для 60 тисяч українських компаній і підприємців.

Про це повідомляє прес-служба банку.

"Ставка щомісячної комісії по "кредитних лімітах на рахунки" знижена для 44 тисяч юридичних осіб та підприємців. Також до кінця року знижена щомісячна ставка для 15 тисяч позичальників програми "КУБ" і понад тисячі клієнтів програм проектного кредитування", - йдеться у повідомленні.

За прогнозами банку, до кінця 2020 року отримати нове фінансування за антикризовими ставками зможуть більше 40 тисяч компаній малого бізнесу і підприємців.

Нагадаємо:

Приватбанк продовжив до кінця липня 2020 року "кредитні канікули" для клієнтів малого та середнього бізнесу й підприємців, які було впроваджено з початку березня на період карантину.

Економічна правда