УЗ звинувачує "Київпастранс" у затягуванні запуска електричок та нагадує про борги

"Укрзалізниця" заявляє, що в "Київпастрансі" затягували з передачею електричок в ремонт та закликає виплатити 6 мільйонів гривень боргів за за попередні ремонти.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Повідомляється, що Укрзалізниця не отримала понад 3 млн грн за ремонт електропоїздів у 2019 році та ще понад 3,2 млн грн за використання інфраструктури в грудні 2019 — січні 2020 року.

Крім того, угода на ремонт поїздів "Міської електрички" між Укрзалізницею та Київпастрансом була підписана 24 квітня 2020 року, а перший поїзд надано для виконання ремонту лише 28 травня.

В УЗ зазначають, що після технічного огляду електропоїздів міської електрички було виявлено ряд несправностей, які потребують значного часу для усунення.

"Укрзалізниця закликає Київпастранс не розповсюджувати недостовірну інформацію та виплатити борг для здійснення своєчасного ремонту рухомого складу й належного обслуговування інфраструктури, по якій курсує міська електричка", - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

Напередодні стало відомо, що київська міська електричка, яка мала запрацювати з 1 червня, відновить свою роботу орієнтовно 7 червня.

У КП "Київпастранс" пояснили, що відновлення роботи електрички перенесли через те, що моторвагонне депо "Фастів-1" на час карантину призупиняло роботу і працівники підприємства не встигли виконати ремонт електропоїздів.

Економічна правда