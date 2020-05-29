Автогаз у роздріб за тиждень подорожчав на 65 копійок

За тиждень 22-29 травня середня роздрібна ціна автогазу у мережах АЗС підвищилась на 7% (на 65 копійок) - до 10,20 гривень за літр.

Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95", передає enkorr.

"Загалом з початку травня середня роздрібна ціна газу зросла на 20% або на 1,7 грн/л", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на цьому тижні найменшу динаміку зростання роздрібних цін (на 20-25 копійок за літр) показала мережа "Привату".

Водночас на мережі АЗС OKKO середня ціна підвищилась на 50 копійок за літр, на WOG - на 80 копійок за літр.

Нагадаємо:

Середня ціна автогазу у роздрібних мережах АЗС 27 травня підвищилась на 14 копійок за літр - до 10,01 гривень за літр.