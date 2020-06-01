Настрої бізнесу у травні дещо поліпшились - НБУ

У травні індекс очікувань ділової активності підприємств, зріс з 29,9 у квітні до 36,6 пунктів.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Підприємців підбадьорило пом’якшення карантинних обмежень, досить сприятлива ситуація на валютному ринку і певне відновлення попиту на товари та послуги.

Компанії усіх опитаних секторів – промисловості, будівництва, торгівлі, сектору послуг – підтвердили, що у травні результати їх діяльності очікуються дещо кращими, ніж у квітні", - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо, що значення індексу нижче 50 пунктів сигналізує про переважання песимістичних настроїв бізнесу.

Повідомляється, що у більшості підприємств поки що немає планів щодо збільшення кількості працівників. Вони все ще занепокоєні перспективами невисокого попиту на свою продукцію, менших обсягів продажів та ймовірністю зростання цін на послуги підрядників.

Економічна правда