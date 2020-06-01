Кабмін планує створити малим фермерам платформу для онлайн-продажів

Кабмін планує створення онлайн-платформи через Український фонд стартапів для реалізації продукції малих і середніх фермерів.

Така ініціатива є у програмі уряду з відновлення економіки, йдеться у статті ЕП.

Стимулювання дистанційного збуту агропродукції через онлайн-платформу - найвищий пріоритет уряду серед ініціатив для підтримки агросектору.

Створення платформи планують на 4 квартал цього року.

Водночас силами Мінекономіки та Мінцифри передбачене виділення грантів для налагодження онлайн-продажів і діджиталізації процесів.

На вересень 2020 року заплановане внесення змін до законодавства для збільшення додаткової вартості в сільському господарстві.

Зокрема, передбачається часткове відшкодування вартості будівництва і реконструкції виробничих об’єктів. Також планують стимулювати створення кооперативів, частково відшкодовуючи купівлю сільгосптехніки українського виробництва.

Крім цього, передбачені кредитні гарантії з місцевих бюджетів на купівлю переробних і зберігаючих потужностей для нових виробників.

Детальніше про плани Кабміну читайте у статті: Недорогі робочі місця, підвищення тарифів і "мрія Зеленського": план уряду з порятунку країни

Економічна правда