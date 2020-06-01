Для забезпечення всіх медиків засобами індивідуального захисту потрібно 2,4 мільярди на місяць 

Для забезпечення засобами індивідуального захисту всіх медиків, що залучені та можуть бути залучені до боротьби з COVID-19 в Україні необхідно 2,4 млрд грн на місяць.

Про це повідомляє голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський з посиланням на розрахунки МОЗ, надані Кабміну для отримання коштів з Фонду протидії коронавірусу.

Згідно розрахунків кількість медичного персоналу, що наразі залучений до лікування хворих на коронавірус складає 6,7 тис осіб та 2,9 тис бригади фахівців екстреної медичної допомоги.

При цьому, кількість осіб, які можуть бути задіяні в боротьбі з COVID-19 складає близько 50 тис. У цих же розрахунках зазначено, що місячна потреба в засобах індивідуального захисту в такому разі становитиме 18,5 млн одиниць сумарною вартістю 2,4 млрд грн.

У МОЗ порахували, що на боротьбу з коронавірусом може бути залучено 10,7 тис лікарів, 24,3 тис осіб середнього медперсоналу та 14,6 тисяч осіб - молодшого персоналу.

На сьогодні із пацієнтами з COVID-19 працює 1,1 тис лікарів, 1,9 тис медсестер, 1,5 тис осіб молодшого медперсоналу, а також 2,9 тис бригади фахівців екстреної медичної допомоги. Кількість волонтерів та іншого персоналу, задіяного у боротьбі з COVID-19 становить 2 тис осіб.

У разі залучення всіх осіб, що можуть боротися з пандемією, потреба у респіраторах становитиме 1,3 млн штук на місяць. Орієнтовна ціна одного респіратора – 100 грн, відповідно, приблизна сума, що має бути витрачена на забезпечення їх цим видом захисту органів дихання на 30 днів складає 135,5 млн грн. До того ж, медики потребуватимуть 7,3 млн одиниць медичних масок, вартість яких становить 73,1 млн грн із розрахунку 10 грн за штуку.

Медичний персонал також необхідно забезпечити 4,6 млн одиницями захисного одягу. У розрахунках МОЗ вказано, що один костюм коштує орієнтовно 488 грн, тобто потрібно близько 2,2 млрд грн для того, щоб лікарі, які борються з коронавірусом, були забезпечені захисним одягом протягом одного місяця.

Крім того, у разі залучення усіх можливих медиків до боротьби з коронавірусом, потреба у засобах індивідуального захисту рук та очей становитиме 5,2 млн пар та 33,6 тис штук відповідно. При цьому, згідно розрахунків МОЗ, орієнтовна ціна перчаток становить 2,6 грн за пару, а окулярів – 80 грн з штуку. Загальна сума, необхідна на забезпечення захисту рук медперсоналу складає 13,5 млн грн, а очей – 2,6 млн грн.

"Такі розрахунки є необґрунтовано завищеними, адже у той час, коли МОЗ закуповує костюми біозахисту із Китаю по 488 грн за штуку, українські виробники пропонують такі костюми по 245 грн за штуку", - вважає Канєвський.

Нагадаємо, 18 травня Міністерство охорони здоров’я перерахувало 17,4 мільйона гривень приватній фірмі "Меддів" за костюми біозахисту, які на 40% дорожче, ніж костюми, які державне підприємство "Медичні закупівлі" намагалось закупити в українського виробника.

Економічна правда









