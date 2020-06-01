У травні ринок нових легкових авто упав на 15% – асоціація

У травні ринок нових легкових автомобілів в Україні зменшився на 15% - протягом місяця купили і зареєстрували близько 6 тисяч нових машин.

Про це повідомляє асоціація українських автовиробників "Укравтопром".

При цьому, тільки з 12 травня сервісні центри МВС почали відновлювати свою роботу. До цього часу зареєструвати нове авто можна було виключно у чергових СЦ електронними каналами зв'язку.

У травні найпопулярнішою маркою на ринку нових легкових авто, як і минулого року, стала Toyota (1026 автомобілів, -17% від показників травня 2019 року).

На другому місці - Renault (851 реєстрація, на 12% менше, ніж роком раніше).

Замикає топ-3 KIA (671 авто, +51% до показників травня минулого року).

Також у топ-5 Skoda (289 авто, -9%) та Mercedes-Benz (270 авто, +71%).

Зазначається, що бестселером місяця став KIA Sportage (593 реєстрації).

Нагадаємо:

У 1 кварталі 2020 року українці купили та поставили на облік 99,8 тисяч легкових авто: 20,3 тисяч нових та 79,5 тисяч розмитнених б/в іномарок - у порівнянні з 1 кварталом 2019 року ринок легкових авто зменшився більш ніж у два рази.

Економічна правда