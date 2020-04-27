У 1 кварталі 2020 року ринок легкових авто упав більш ніж удвічі – асоціація

У 1 кварталі 2020 року українці купили та поставили на облік 99,8 тисяч легкових авто: 20,3 тисяч нових та 79,5 тисяч розмитнених б/в іномарок - у порівнянні з 1 кварталом 2019 року ринок легкових авто зменшився більш ніж у два рази.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

"Позначилося різке падіння реєстрацій імпортованих авто з пробігом. Нагадаємо, роком раніше в країні діяло пільгове розмитнення і легалізація т.зв. євроблях, в результаті чого показники реєстрацій старих машин тоді були безпрецедентно високими.

Також свою роль у формуванні негативної динаміки зіграло призупинення, з середини березня, реєстрацій б/в машин, викликане карантинними обмеженнями", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, реєстрація нових легкових авто за підсумками перших 3 місяців зросла на 11%.

"Але через їх незначну частку на первинному ринку, це зростання не змогло нівелювати загальне падіння", - зазначають в асоціації.

Найпопулярнішим серед нових авто у 1 кварталі 2020 року став Renault Duster (1479 шт.), а лідером у розмитненому секонд-хенді - Volkswagen Passat - 4584 шт.

Нагадаємо:

У березні 2020 року українську реєстрацію отримали 53 нових легкових елетромобіля - на 36% більше у порівнянні з березнем 2019 року.

Економічна правда