Смолій про падіння ВВП у 2020 році: НБУ може переглянути прогноз у червні

Прогноз НБУ щодо скорочення української економіки у 2020 році на 5% може бути переглянутий на засіданні монетарного комітету Нацбанку у червні.

Про це на засіданні фінансового комітету ВР заявив голова правління НБУ Яків Смолій, відповідаючи на питання голови комітету Данила Гетманцева.

"Ми виходили з макропрогнозу, який розглядали у березні. Ми оцінювали ситуацію, в якій знаходиться українська економіка, та що відбувається на глобальних ринках. Ці прогнози можуть бути переглянуті на наступному засіданні нашого монетарного комітету, який буде у червні, і можуть бути змінені. Але станом на 12 березня, коли ми їх розглядали, вони були такі", - сказав Смолій.

Нагадаємо:

Унаслідок карантину та глобальної кризи українська економіка скоротиться на 5,0% у 2020 році, але відновить зростання на рівні близько 4% у наступні роки, йдеться у макропрогнозі НБУ.

Економічна правда