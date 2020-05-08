НБУ: Депозити залишаються в банківській системі

У перші тижні карантину відплив коштів населення був незначний, але дуже швидко депозити населення поновили зростання.

Про це заявив глава НБУ Яків Смолій під час доповіді на засіданні фінансового комітету ВР.

"Ми заборонили банкам уводити будь-які обмеження на зняття депозитів. Ми зробили ставку на надійність банків та довіру до них вкладників і не помилилися.

Депозити залишаються в банківській системі. У перші тижні карантину відплив коштів населення був незначний, набагато менший, ніж у перші дні криз 2008 та 2014 років. Проте дуже швидко депозити населення поновили зростання", - сказав Смолій.

Нагадаємо:

Банківська система має надліквідність близько 200 млрд грн, але будь-який банк у випадку потреби у коштах може отримати кредити від НБУ.

Економічна правда