Отримати кошти тепер легше, МВФ не змінив обсяг кредитування — Рашкован

Отримати кредит за новою програмою Міжнародного валютного фонду stand-by буде легше, а фінансування (3 мільярди доларів) в рамках перших 18 місяців не зміниться. Наступну довгострокову програму Україна зможе укласти влітку 2021 року.

Про це повідомив заступник виконавчого директора від України в МВФ Владислав Рашкован в Facebook.

"Рішення зміни програм не є специфічним рішенням Фонду для України - поки що в цілому це позиція Фонду в багатьох країнах. Вона може помінятися, але за останні 2 місяці МВФ не затвердив жодної нової програми EFF.

В останні 2 місяці Фонд надавав в основному emergency financing - разом таке фінансування в рамках продуктів Rapid Financing instrument або Rapid Credit Facility було надано для 50 країн в розмірі 17,5 млрд доларів", - пише представник МВФ.

За його словами, кредитна лінія stand-by, яку пропонує МВФ - коротша і сфокусована на антикризові заходи.

"Кошти по ній отримати легше. Кошти можуть бути також спрямовані в бюджет для часткового покриття дефіциту. Умов отримання фінансування по ній менше", - пише Рашкован.

Рашкован зазначає, що такі програми спрямовані не на структурні реформи, а на допомогу медицині і збереження фінансової стабільності.

"Standby лінія - більш адекватний продукт від МВФ в такій ситуації, що склалася подолання кризи, викликаного пандемією. І не тільки для України - знову-таки, саме такий продукт запропонований і іншим країнам. Фонд зараз не обговорює нові програми EFF", - зазначає Рашкован.

Також за його словами, в рамках нової програми, Україна отримає за 18 місяців 5 мільярдів доларів, як і в раніше обговорювана програма EFF, (проте EEF була розрахована на більшу суму - 8 млрд).

"Програма EFF, яку ми обговорювали до цього, була на 3 роки і на суму 8 млрд дол. У рамках цієї програми протягом наступних 18 місяців, до кінця 2021 року ми планували отримати від МВФ 5 млрд дол і ще 3 млрд планувалося отримати в 2022-2023 роках.

В рамках нової програми Standby ми обговорюємо протягом наступних 18 місяців отримання тих же 5 млрд дол від МВФ. У чому ж зрада? А її немає.

Більш того, як я сказав, умови отримання цих коштів протягом 2020-2021 років легше, ніж отримання тих же 5 млрд дол в рамках програми EFF, так як не вимагають "титанічних" зусиль по просуванню структурних реформ", - підкреслює Рашкован.

За його словами, в рамках програми Standby через 12-14 місяців, Україна зможе почати підготовку до отримання нової програми розширеного фінансування EFF.

"За цей час Україна отримає не тільки більш 10 млрд дол допомоги міжнародних фінансових організацій в 2020, але і повернеться до обговорення більшої суми нового фінансування від МВФ", - резюмує Рашкован.

Нагадуємо:

7 травня Україна і Міжнародний валютний фонд переорієнтувалися з раніше попередньо погодженої трирічної програми розширеного фінансування EFF на 18-місячну програму stand by. У Мінфіні заявили, що основна різниця у нових умовах співпраці МВФ полягає в термінах реалізації програми, а обсяг кредитування не зміниться.

У квітні Міжнародний валютний фонд повідомляв про прогрес в переговорах з Україною про нову програму розширеного фінансування і розраховував на швидке її затвердження після вирішення останніх декількох питань.

Останньою невиконаною вимогою МВФ залишається прийняття так званого "антиколомойского" законопроєкту, який повинен врегулювати питання виведених з ринку і націоналізованих банків.

7 грудня 2019 року МВФ досяг угоди з українською владою про умови нової трирічної угоди на суму близько 5,5 млрд доларів в рамках механізму розширеного фінансування.

Однак в умовах пандемії коронавірусу Україна обговорювала з МВФ збільшення допомоги до 9,5 млрд доларів за двома програмами: розширеного фінансування і швидкого фінансування через коронавірус.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив намір МВФ виділити Україні 8 млрд доларів, якщо буде прийнятий так званий "антиколомойскій" закон.

Мінфін сподівається залучити в бюджет не менше 3,5 млрд доларів від МВФ в 2020 році, повідомляв міністр фінансів Сергій Марченко.

Економічна правда